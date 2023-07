Suite à « l’af­faire » de la présence du père d’Alcaraz à l’en­trai­ne­ment de Nole, les médias serbes ont bien sûr inter­rogé Djokovic. Il déplore un manque d’in­ti­mité et pense que les choses devraient être différentes.

« C’est la situa­tion dans laquelle nous nous trou­vons tous, les circons­tances sont telles que nous n’avons pas d’in­ti­mité à l’en­traî­ne­ment. J’aimerais que l’on soit plus protégé. Cela me donne­rait plus d’oc­ca­sions d’es­sayer certaines choses, de commu­ni­quer plus clai­re­ment avec mon équipe. Le fait est que vous n’êtes pas complè­te­ment détendu à l’en­traî­ne­ment. Vous savez que vos rivaux sont là, vous savez que tout le monde regarde par‐dessus votre épaule ce qui se passe, ce sur quoi vous travaillez. Chaque tir est mesuré, évalué et apprécié. Cela a une inci­dence sur la rencontre avec Alcaraz ou n’im­porte qui d’autre demain. La concen­tra­tion est de mise. Pour moi, l’en­traî­ne­ment est comme un match »