Novak Djokovic, sept fois fois vain­queur du tournoi, et Jannik Sinner, tenant du titre, ont eu l’honneur ce jeudi de s’entraîner pendant quelques minutes sur le gazon flam­bant neuf du Centre Court de Wimbledon.

Lors de cette séance de pres­tige, les deux joueurs étaient équipés de micros et ont répondu à quelques ques­tions. Interrogé sur les conseils qu’il pour­rait donner à l’Italien avant qu’il ne débute la défense de son titre, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a répondu avec beau­coup d’humilité.

Novak Djokovic explains to Jannik Sinner the feeling of retur­ning to Wimbledon as defen­ding cham­pion 🤩👏



↳ Wimbledon. Starts 29 June. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU #Wimbledon pic.twitter.com/FKsCcsEoEG — Stan Sport (@StanSportAU) June 26, 2026

« Pour être honnête, je ne pense pas qu’il ait besoin de mes conseils. Il s’en sort plutôt bien. J’essaie simple­ment d’être le meilleur parte­naire d’en­traî­ne­ment possible pour lui ce jeudi (sourire). Non, mais blague à part, il est évident qu’il a connu deux années incroyables dans sa carrière et qu’en­trer sur le Centre Court, sur cette pelouse fraîche, cette pelouse vierge, en tant que tenant du titre, je ne pense pas qu’il y ait de sensa­tion compa­rable à cela dans le tennis, c’est peut‐être même parmi les cinq meilleures sensa­tions de tous les sports. Je n’ai donc aucun conseil à lui donner, mais je tiens à lui dire qu’il doit profiter de l’instant présent, car, vous savez, il n’y a pas beau­coup de moments comme celui‐là. »