Novak Djokovic, sept fois fois vainqueur du tournoi, et Jannik Sinner, tenant du titre, ont eu l’honneur ce jeudi de s’entraîner pendant quelques minutes sur le gazon flambant neuf du Centre Court de Wimbledon.
Lors de cette séance de prestige, les deux joueurs étaient équipés de micros et ont répondu à quelques questions. Interrogé sur les conseils qu’il pourrait donner à l’Italien avant qu’il ne débute la défense de son titre, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a répondu avec beaucoup d’humilité.
Novak Djokovic explains to Jannik Sinner the feeling of returning to Wimbledon as defending champion 🤩👏— Stan Sport (@StanSportAU) June 26, 2026
↳ Wimbledon. Starts 29 June. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU #Wimbledon pic.twitter.com/FKsCcsEoEG
« Pour être honnête, je ne pense pas qu’il ait besoin de mes conseils. Il s’en sort plutôt bien. J’essaie simplement d’être le meilleur partenaire d’entraînement possible pour lui ce jeudi (sourire). Non, mais blague à part, il est évident qu’il a connu deux années incroyables dans sa carrière et qu’entrer sur le Centre Court, sur cette pelouse fraîche, cette pelouse vierge, en tant que tenant du titre, je ne pense pas qu’il y ait de sensation comparable à cela dans le tennis, c’est peut‐être même parmi les cinq meilleures sensations de tous les sports. Je n’ai donc aucun conseil à lui donner, mais je tiens à lui dire qu’il doit profiter de l’instant présent, car, vous savez, il n’y a pas beaucoup de moments comme celui‐là. »
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 08:06