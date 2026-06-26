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Djokovic, lors de son entraî­ne­ment avec Sinner : « Je n’ai aucun conseil à lui donner mais je tiens quand même à lui dire une chose »

Par
Baptiste Mulatier
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Novak Djokovic, sept fois fois vain­queur du tournoi, et Jannik Sinner, tenant du titre, ont eu l’honneur ce jeudi de s’entraîner pendant quelques minutes sur le gazon flam­bant neuf du Centre Court de Wimbledon. 

Lors de cette séance de pres­tige, les deux joueurs étaient équipés de micros et ont répondu à quelques ques­tions. Interrogé sur les conseils qu’il pour­rait donner à l’Italien avant qu’il ne débute la défense de son titre, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a répondu avec beau­coup d’humilité.

« Pour être honnête, je ne pense pas qu’il ait besoin de mes conseils. Il s’en sort plutôt bien. J’essaie simple­ment d’être le meilleur parte­naire d’en­traî­ne­ment possible pour lui ce jeudi (sourire). Non, mais blague à part, il est évident qu’il a connu deux années incroyables dans sa carrière et qu’en­trer sur le Centre Court, sur cette pelouse fraîche, cette pelouse vierge, en tant que tenant du titre, je ne pense pas qu’il y ait de sensa­tion compa­rable à cela dans le tennis, c’est peut‐être même parmi les cinq meilleures sensa­tions de tous les sports. Je n’ai donc aucun conseil à lui donner, mais je tiens à lui dire qu’il doit profiter de l’instant présent, car, vous savez, il n’y a pas beau­coup de moments comme celui‐là. »

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 08:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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