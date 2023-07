Avant que le tournoi ne débute, Novak Djokovic s’était rendu à la Asics House pour échanger avec les médias. Dans ce cadre « buco­lique » et dans un mode plus cool que le média day, le Serbe a pu s’ex­primer avec plus de liberté. C’est ce que rapporte Tennis365.com qui était présent à cet évènement.

« Lorsque je crie sur les membres de mon équipe pendant un match, c’est parce que je ne gère pas bien la situa­tion et que le monstre qui vient derrière vous devient de plus en plus grand. Vous devez faire face à votre adver­saire, au public et à bien d’autres choses, donc vous devez faire face à vos démons. Il n’est pas possible de rester dans le présent tout le temps. Notre esprit vaga­bonde vers des expé­riences passées et nous emmène dans des direc­tions diffé­rentes, il faut donc faire face à cela. Sur un court de tennis, c’est encore plus intense. Et si quel­qu’un vous dit de ne pas penser à quelque chose de négatif, vous y penserez inévitablement »