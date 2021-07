A l’issue de sa victoire en trois manches face à l’Américain Denis Kudla (6–4, 6–3, 7–6), Novak Djokovic a répondu aux tradi­tion­nelles ques­tions sur le court. Des ques­tions qui étaient pour une fois bien anglées. Du coup, les réponses étaient aussi plus inté­res­santes qu’à l’ac­cou­tumée dans ce type de circonstances.

Sur l’idée de ne jamais renoncer, le Serbe a été très clair, et sa réponse devrait parler à ceux qui ne font pas les efforts néces­saires : « Ne pas renoncer devrait être la marque de tous les athlètes de haut‐niveau. Cela devrait être notre ligne de conduite à tous surtout quand on a la chance de pouvoir parti­ciper au tournoi le plus pres­ti­gieux du monde. Souvent on me demande d’où me vient cette force, cette envie de me battre, de ne pas baisser les bras. Cela est lié à ma famille, mon éduca­tion, c’est un peu géné­tique donc. C’est aussi lié à tous ces moments passés dans les montagnes avec les loups, et je ne plai­sante pas. J’ai une approche très holis­tique de la vie d’un cham­pion. Je sais que tout compte, tous les petits détails. Je m’ef­force donc de tout maxi­miser et surtout d’être ancré dans le présent. » Une vraie leçon de vie de la part du numéro 1 mondial.