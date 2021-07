Réagissant à son 20 titre du grand Chelem remporté en finale de Wimbledon face à Matteo Berrettini lors de la remise des trophées, le numéro 1 mondial a tenu à rendre un magni­fique hommage à ses deux grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal. La grande classe.

« Gagner Wimbledon était un rêve d’en­fant et à chaque fois que je le remporte je ne le prends jamais pour acquis. Quand j’avais 7 ans, en Serbie, je me construi­sais le trophée avec ce que j’avais sous la main et main­te­nant il est dans mes mains », a déclaré Novak avant, forcé­ment, d’évo­quer son excep­tionnel riva­lité avec Roger Federer et Rafael Nadal. « Le fait de les égaler veut déjà dire qu’aucun de nous n’a encore arrêté sa carrière et c’est excep­tionnel. Je veux vrai­ment leur donner du crédit, car sans eux, rien ne serait pareil. Ils sont la raison pour laquelle je suis là. Rafa et Roger se sont des légendes de notre sport, et ils sont les deux joueurs les plus impor­tants de ma carrière. Ils m’ont aidé à réaliser ce que je devais faire pour être un meilleur joueur. »