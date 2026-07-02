Sur le court comme en dehors, Novak Djokovic est un obstiné.

Quelques jours après avoir exprimé sa volonté de faire évoluer le tennis, quitte à bous­culer certaines tradi­tions, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem en a remis une couche ce mercredi en confé­rence de presse, suite à sa victoire contre Stefanos Tsitsipas et sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour de Wimbledon.

« Il existe diffé­rentes façons d’innover. Comme je l’ai mentionné lors de la précé­dente confé­rence de presse, nous devons égale­ment nous pencher sur le format des compé­ti­tions et les règles des diffé­rents circuits. La ques­tion est de savoir comment attirer de nouveaux fans, les plus jeunes, un public peu attentif. Ils aiment les contenus dyna­miques, que nous propo­sons d’ailleurs déjà. Le tennis est un sport très dyna­mique et passion­nant. Un contre un. Mais parfois, les matchs peuvent durer trop long­temps. Si vous n’êtes pas un fan incon­di­tionnel de tennis, ce n’est peut‐être pas très inté­res­sant de regarder un match pendant trois, quatre ou cinq heures alors que vous avez accès à tout le reste sur d’autres écrans, n’est-ce pas ? »