Sur le court comme en dehors, Novak Djokovic est un obstiné.
Quelques jours après avoir exprimé sa volonté de faire évoluer le tennis, quitte à bousculer certaines traditions, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem en a remis une couche ce mercredi en conférence de presse, suite à sa victoire contre Stefanos Tsitsipas et sa qualification pour le troisième tour de Wimbledon.
« Il existe différentes façons d’innover. Comme je l’ai mentionné lors de la précédente conférence de presse, nous devons également nous pencher sur le format des compétitions et les règles des différents circuits. La question est de savoir comment attirer de nouveaux fans, les plus jeunes, un public peu attentif. Ils aiment les contenus dynamiques, que nous proposons d’ailleurs déjà. Le tennis est un sport très dynamique et passionnant. Un contre un. Mais parfois, les matchs peuvent durer trop longtemps. Si vous n’êtes pas un fan inconditionnel de tennis, ce n’est peut‐être pas très intéressant de regarder un match pendant trois, quatre ou cinq heures alors que vous avez accès à tout le reste sur d’autres écrans, n’est-ce pas ? »
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 20:50