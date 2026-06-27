C’est une question bateau mais elle n’est pas dénuée de sens surtout que l’on sait que Novak a toujours expliqué que remporter Wimbledon a toujours été le rêve ultime qu’il s’était fixé. Logique qu’il hésite entre sa première couronne et celle acquise à l’issue d’une finale dantesque face à un certain Roger Federer.
“Favorite memory here at Wimbledon?” Djokovic 🗣️ I’d say probably the number one, the first time I’ve won it in 2011. Stands out. And the 2019 finals with Roger (Federer) , probably the best Grand Slam final I was ever part of. Saving match points against Roger in 2019, I’d… https://t.co/TX4Kbt2m5e pic.twitter.com/OZB7QaByzc— Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) June 26, 2026
« Mon Souvenir préféré ici à Wimbledon ? Je dirais probablement en numéro un, la première fois que je l’ai remporté en 2011. Ça se démarque. Et la finale de 2019 avec Roger (Federer), probablement la meilleure finale de Grand Chelem à laquelle j’ai jamais participé. Sauver des balles de match contre Roger en 2019 dans son jardin, c’était épique je mettrais probablement celle‐là en avant »
Publié le samedi 27 juin 2026 à 08:54