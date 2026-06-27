C’est une ques­tion bateau mais elle n’est pas dénuée de sens surtout que l’on sait que Novak a toujours expliqué que remporter Wimbledon a toujours été le rêve ultime qu’il s’était fixé. Logique qu’il hésite entre sa première couronne et celle acquise à l’issue d’une finale dantesque face à un certain Roger Federer.

“Favorite memory here at Wimbledon?” Djokovic 🗣️ I’d say probably the number one, the first time I’ve won it in 2011. Stands out. And the 2019 finals with Roger (Federer) , probably the best Grand Slam final I was ever part of. Saving match points against Roger in 2019, I’d… https://t.co/TX4Kbt2m5e pic.twitter.com/OZB7QaByzc — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) June 26, 2026

« Mon Souvenir préféré ici à Wimbledon ? Je dirais proba­ble­ment en numéro un, la première fois que je l’ai remporté en 2011. Ça se démarque. Et la finale de 2019 avec Roger (Federer), proba­ble­ment la meilleure finale de Grand Chelem à laquelle j’ai jamais parti­cipé. Sauver des balles de match contre Roger en 2019 dans son jardin, c’était épique je mettrais proba­ble­ment celle‐là en avant »