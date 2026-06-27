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Djokovic ne parvient pas à choisir son meilleur souvenir : « Mon premier succès, ou alors, celle où j’ai sauvé des balles de match contre Roger en 2019 dans son jardin »

Par
Laurent Trupiano
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TENNIS : Wimbledon 2019 -

C’est une ques­tion bateau mais elle n’est pas dénuée de sens surtout que l’on sait que Novak a toujours expliqué que remporter Wimbledon a toujours été le rêve ultime qu’il s’était fixé. Logique qu’il hésite entre sa première couronne et celle acquise à l’issue d’une finale dantesque face à un certain Roger Federer.

« Mon Souvenir préféré ici à Wimbledon ? Je dirais proba­ble­ment en numéro un, la première fois que je l’ai remporté en 2011. Ça se démarque. Et la finale de 2019 avec Roger (Federer), proba­ble­ment la meilleure finale de Grand Chelem à laquelle j’ai jamais parti­cipé. Sauver des balles de match contre Roger en 2019 dans son jardin, c’était épique je mettrais proba­ble­ment celle‐là en avant »

Publié le samedi 27 juin 2026 à 08:54

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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