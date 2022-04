Novak s’est encore expliqué au sujet de Wimbledon, il pointe notam­ment un sujet, celui de la rému­né­ra­tion des joueurs car privés de Wimbledon certains cham­pions et cham­pionnes se voient privés d’un sacré pécule.

« Plus le clas­se­ment est bas, plus la lutte, tant écono­mique que profes­sion­nelle, est grande. Bien sûr lorsque une guerre éclate, la vie est toujours beau­coup plus impor­tante que ce type de tracas. Quoi qu’il en soit, il y aura beau­coup de joueurs malheu­reux qui subi­ront les consé­quences de cette déci­sion. Nous ne pouvons pas faire grand‐chose de plus ni à la PTPA, l’ATP ou la WTA n’ont ce pouvoir. Vous pouvez publier une décla­ra­tion qui essaie de changer quelque chose, mais à plus grande échelle poli­ti­que­ment, ce sont les gouver­ne­ments locaux ou les fédé­ra­tions qui décident d’in­ter­dire la parti­ci­pa­tion des joueurs russes et biélo­russes. Vous ne pouvez pas faire grand‐chose de plus. Je ne suis pas du tout d’ac­cord avec cette déci­sion. » a expliqué Novak.

Il reste que l’on attend la déci­sion concer­nant les points ATP et WTA et il semble aussi que des procé­dures judi­ciaires vont être enga­gées pour demander des dédomagements.