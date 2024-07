S’il s’ap­prête à affronter Lorenzo Musetti en demi‐finales de Wimbledon ce vendredi, Novak Djokovic fait aussi la Une du maga­zine Vogue Adria qui titre : « Le plus grand de tous les temps ».

Après son opéra­tion du ménisque au mois de juin dernier, le Serbe s’était lancé dans une course contre la montre pour se réta­blir au plus vite. Mais il n’a pas annulé son rendez‐vous et accepté de poser dans dans des tenues « vintage ».

Novak Djokovic for Vogue Adria. pic.twitter.com/3crSHe6M27 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 11, 2024

Et lorsque le scéno­graphe lui a tendu une raquette en bois, le jour­na­liste lui ai demandé s’il avait gardé sa première raquette, avec laquelle il a joué lors­qu’il était enfant.

« On ne m’avait encore jamais posé cette ques­tion. Je ne l’ai pas chez moi mais j’es­père que mes parents l’ont gardée », a répondu l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

Concernant ses nombreux trophées, « la plupart sont chez mes parents et quelques‐uns dans la chambre de mon fils », a révélé Nole.