Actuellement opposé à Matteo Berrettini en finale de l’édi­tion 2021 de Wimbledon, Novak Djokvic est devenu, en ce 11 juillet, le troi­sième plus vieux joueur de l’ère Open à atteindre la finale du Grand Chelem londo­nien à 34 ans et 1 mois.

Le Serbe est néan­moins encore loin derrière Roger Federer (37 ans et 11 mois en 2019) et le record absolu de l’Australien Ken Rosewall (39 ans et 8 mois en 1974).