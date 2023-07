Lorsqu’on lui demanda d’ana­lyser sa perfor­mance, Nole a été très prag­ma­tique notam­ment sur les qualités indé­niables de son adversaire.

« Deux matches diffé­rents : hier soir et aujourd’hui. Les condi­tions sont complè­te­ment diffé­rentes. Jouer sous le toit est plus humide, plus glis­sant. Évidemment, il n’y a pas de vent. Un peu plus facile pour le rythme du service. En même temps, un peu plus lent depuis le fond du court, plus de rallyes. Aujourd’hui, c’est complè­te­ment diffé­rent. Très, très venteux. Difficile de trouver le rythme et le tempo au lancer. Cela n’a pas eu l’air de l’af­fecter beau­coup. Je me suis dit que c’était peut‐être l’oc­ca­sion de commencer à mieux lire son service. Ce n’était pas le cas. Il servait incroya­ble­ment bien. Pour être honnête, je ne me souviens pas avoir été aussi impuis­sant sur les jeux de retour. Je savais que c’était un grand serveur et un joueur fantas­tique sur le gazon, mais je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’il serve aussi bien et avec autant de préci­sion. C’est tout à son honneur »