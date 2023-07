Entre Novak Djokovic et le public de Wimbledon, cela ne passera certai­ne­ment jamais.

Si le Serbe est parvenu petit à petit à se faire accepter et aimer par les spec­ta­teurs du monde entier au milieu de la riva­lité entre Roger Federer et Rafael Nadal, comme en témoigne l’énorme soutien qu’il a reçu lors­qu’il était en passe de réaliser le Grand Chelem calen­daire à l’US Open 2021, cela coince toujours avec les fans britanniques.

À nouveau contesté et chahuté lors de sa victoire face à Stan Wawrinka ce vendredi soir (voir notam­ment son inter­view d’après match sur le Centre Court), le quadruple tenant du titre à Londres s’est exprimé sur le sujet auprès de notre confrère serbe, Sasa Ozmo, pour Tennis Majors.

« En fait, quand des personnes dans le public me contestent et me huent, ils me font une faveur. Plus ils sont contre moi, mieux c’est pour moi. Cela réveille quelque chose en moi qu’il ne veulent peut‐être pas voir : un gagnant. Parfois, certaines personnes sont plus que limites dans leurs propos lancés depuis les tribunes. Dans ces cas‐là, ils doivent s’attendre à ce que je réponde et réagisse. C’est arrivé par le passé, lors de grands tour­nois tout autour du monde. Ça me donne un peu de moti­va­tion supplé­men­taire pour jouer encore mieux. »