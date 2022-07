Expéditif lors de son troi­sième tour face à son compa­triote Miomir Kecmanovic, Novak Djokovic a évoqué plusieurs sujets en confé­rence de presse.

Après avoir montré son agace­ment concer­nant les entraî­ne­ments sur le Central avant le tournoi qui ont été auto­risés cette année pour la première dans l’his­toire de Wimbledon, Nole a été inter­rogé sur une séquence éton­nante où il n’a mani­fes­te­ment pas serré la main de l’ar­bitre à l’issue de la rencontre. Troublé, il a admis avoir oublié de le faire.

« J’ai vrai­ment fait ça ?! Oh, c’est pour ça qu’il m’a regardé de cette façon, c’est là que j’ai commencé à me demander si je lui avais vrai­ment serré la main ou pas. Je m’ex­cuse, ce n’était abso­lu­ment pas personnel. On nous a interdit de nous serrer la main pendant plus d’un an (à cause du Covid, ndlr), je suppose que c’est à cause de cela… »