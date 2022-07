Réunis sur le gazon du All‐England Club dimanche à l’oc­ca­sion de la céré­monie des 100 ans du Centre Court, Novak Djokovic et Roger Federer ont échangé quelques mots. La photo a fait le tour des réseaux : le Serbe glis­sant quelques mots à l’oreille de son rival. En confé­rence de presse avant son quart de finale contre Jannik Sinner, Nole a révélé ce qu’il avait dit au Suisse.

« J’ai dit à Roger qu’il est aimé par telle­ment de gens, qu’il a été très bien accueilli et qu’il doit revenir pour que nous puis­sions jouer contre au moins une fois de plus. Nous avons tous vu à quel point son entrée sur le Centre Court était spéciale. Tout le monde était debout, montrant son amour et son respect pour lui, c’est une légende à tous égards. Il a été l’un de mes plus grands rivaux dans ma carrière, et c’est bizarre de ne pas le voir parti­ciper aux tour­nois. Il a lutté contre des bles­sures ces dernières années et n’a joué que quelques événe­ments. Comme il l’a dit, c’était inha­bi­tuel de le voir ici à Wimbledon dans un rôle diffé­rent. Je pense qu’il est très impor­tant pour le sport. »