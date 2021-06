Et si Novak Djokovic rempor­tait le troi­sième Grand Chelem de l’année ? Le numéro 1 mondial rêve d’éga­liser ses deux grand rivaux Roger Federer et Rafael Nadal avec un 20e Majeur. Mais la route est encore longue, car le Serbe a laissé beau­coup d’énergie à Roland‐Garros. S’il pour­rait pêcher physi­que­ment, son état d’es­prit actuel risque de le porter à Wimbledon.

« Mon niveau de confiance est assez élevé. C’est quelque chose de normal en ayant remporté les deux Grands Chelems qui se sont joués cette année et en jouant très bien à Roland Garros, même si ce tournoi m’a beau­coup pris menta­le­ment, physi­que­ment et émotion­nel­le­ment. Mais cela m’a aussi donné une quan­tité incroyable d’énergie posi­tive et de confiance qui a engendré une vague sur laquelle j’es­saie de surfer. Je ne peux pas me permettre de profiter beau­coup de cette victoire, quatre jours après avoir remporté le titre, je m’en­traî­nais déjà sur gazon. Je n’ai pas eu beau­coup de temps pour réflé­chir à ce qui s’est passé à Paris, mais le calen­drier du tennis est comme ça, il faut passer à la page suivante. J’espère pouvoir le faire ici aussi bien qu’en 2018 et 2019, j’adore cet endroit, c’est le tournoi de rêve. Depuis que j’ai 7 ans je rêvais de gagner Wimbledon, marcher sur ces pistes me donne la chair de poule, ça m’ins­pire à jouer du mieux que je peux », a confié Novak Djokovic, qui entre en lice ce lundi.