Wimbledon constitue sans doute la dernière chance pour Novak Djokovic de « sauver » sa saison, puisque les Etats‐Unis et par consé­quent l’US Open ferment leurs portes aux personnes non‐vaccinées. Le numéro 1 mondial en a parfai­te­ment conscience.

« C’est une moti­va­tion supplé­men­taire pour bien faire ici. J’espère que je pour­rais faire un très bon tournoi, comme je l’ai fait lors des trois dernières éditions (trois titres). Ensuite, je n’aurai qu’à attendre et voir. J’aimerais aller aux États‐Unis. Mais à ce jour, ce n’est pas possible. Il n’y a plus grand‐chose que je puisse faire. Je veux dire, ça dépend vrai­ment des États‐Unis. C’est au gouver­ne­ment de décider s’il auto­rise ou non les personnes non vacci­nées à entrer dans le pays », a déclaré le Serbe lors du media day.

Il fera son entrée en lice sur le Centre Court lundi contre le Coréen du sud, Soonwoo Kwon (75e).