Seul depuis Roland‐Garros au sommet du tennis mondial masculin avec 23 titres du Grand Chelem, devant son plus grand rival Rafael Nadal (22 sacres), Novak Djokovic jouera‐t‐il avec moins de pres­sion à Wimbledon ? Le prin­cipal inté­ressé a répondu à la ques­tion en confé­rence de presse, avant son entrée en lice prévu lundi sur le Centre Court contre Pedro Cachin.

« Pour être honnête, Je ne me sens pas plus détendu (sourire). J’ai toujours faim de succès, de plus de Grands Chelems, de plus d’ac­com­plis­se­ments dans le tennis. Tant qu’il y a cette moti­va­tion, je sais que je suis capable de riva­liser au plus haut niveau. Si cela s’ar­rête, je suppose que je devrai faire face à des circons­tances proba­ble­ment autres et avoir une approche diffé­rente. Pour l’ins­tant, la moti­va­tion est toujours là. Quelques jours après Roland Garros, je pensais déjà à la prépa­ra­tion pour le gazon et à ce qu’il fallait faire (…) Évidemment, une partie de moi est très fière et très excitée d’être dans cette posi­tion et d’avoir 23 Chelems. Mais je veux encore tenter de saisir toutes les oppor­tu­nités de Grand Chelem que j’ai à ce stade, où je me sens bien dans mon corps, où je suis motivé et où je joue très bien au tennis, pour essayer d’en obtenir plus. »

Les enjeux restent multiples pour le Serbe. Il peut triom­pher une huitième fois à Wimbledon et ainsi égaler Roger Federer. Il a égale­ment l’oc­ca­sion de rejoindre Margaret Court avec un 24e sacre en Grand Chelem. Et enfin, il aura l’ob­jectif de rester en course pour le poten­tiel Grand Chelem calen­daire, un exploit que plus aucun joueur n’a réalisé depuis Rod Laver en 1969.