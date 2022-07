C’est toujours un plaisir à Wimbledon quand le vain­queur du duel s’ex­prime sur le court. Les ques­tions sont souvent perti­nentes et les réponses précises. Ce qui est loin d’être le cas à Roland‐Garros par exemple.

À l’issue de sa victoire, Novak Djokovic a donc expliqué pour­quoi sa pause toilettes était inévi­table et salu­taire après avoir subi la fougue de Jannik Sinner pendant deux sets.

« J’ai fait cette pause toilettes pour avoir une conver­sa­tion avec moi‐même. Je me suis regardé dans le miroir et la discus­sion a été dure. Quand vous n’êtes pas dans le bon rythme, c’est utile de prendre du temps pour se remettre les idées en place. Si je devais pointer le tour­nant de ce match, c’est sûre­ment ma pause toilette, elle a changé le cours de la partie. Au final, je pense qu’il y a eu deux matchs dans un. J’ai déjà vécu ce genre de situa­tion et je savais que j’avais encore une chance de revenir. »