Interrogé en confé­rence de presse à Wimbledon sur les propos d’Aryna Sabalenka après sa défaite contre Coco Gauff en finale de Roland‐Garros, qui ont fait beau­coup parler, Novak Djokovic a pris la défense de la numéro 1 mondiale et en a profité pour saluer l’at­ti­tude de Jannik Sinner, battu en cinq sets par Carlos Alcaraz à Paris en ayant manqué trois balles de match.

« Écoutez, nous sommes tous des êtres humains qui, au bout du compte, sommes envahis par des émotions diffi­ciles à gérer après avoir perdu un match impor­tant, comme une finale de Grand Chelem, par exemple, comme cela a été le cas pour elle contre Coco. Et ce genre de choses arrive. Elle n’a pas voulu manquer de respect à Coco et elle s’est excusée. Pour certains, la décep­tion ne dure que quelques heures ou une journée. Pour d’autres, cela reste long­temps après des défaites diffi­ciles comme celle‐là. Si vous regardez Sinner et Alcaraz après cinq heures et demie de combat, Jannik aurait pu être amer après avoir perdu ce match. Mais il s’est montré gracieux dans son discours, il est revenu, il a fait un bon tournoi une semaine plus tard et il est ici, il passe à autre chose. Je pense que cela envoie le bon message sur la riva­lité et le respect qu’ils ont l’un pour l’autre, je trouve cela magni­fique à voir. »