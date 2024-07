Si le public fran­çais est souvent pointé du doigt pour son compor­te­ment parfois limite, il n’a vrai­ment rien à envier au public britan­nique, notam­ment présent à Wimbledon.

Pour preuve, il suffit de voir la réac­tion de certains spec­ta­teurs suite à la victoire de Novak Djokovic ce vendredi et sa fameuse célé­bra­tion du violon en hommage à a fille, Tara, qui récem­ment commencé à jouer de cet instrument.

Pensant que le Serbe se moquait d’eux pour une raison quel­conque, ces « fans » ont alors hué le septuple vain­queur du tournoi.

Malgré les expli­ca­tions de sa célé­bra­tion du violon pour rendre hommage à sa fille, Novak Djokovic a été sifflé par le public de #Wimbledon au moment de la repro­duire



🎥 @beinsports_FR

Tous trois commen­ta­teurs pour la BBC, Nick Kyrgios, John McEnroe et Andrew Castle ont alors eu une conver­sa­tion qui en dit long sur leur senti­ment, en parti­cu­lier John qui n’a pas épargné le public du Grand Chelem londonien.

Andrew Castle : « Le violon est pour la fille de Novak, Tara, et il le partage avec la foule.

John McEnroe : Pourquoi les gens huent‐ils ?

Nick Kyrgios : Je n’en ai aucune idée.

Castle : Parce que les gens pensent qu’il se moque d’eux, mais ce n’est pas le cas… n’est‐ce pas ?

Kyrgios : Non, ce n’est pas le cas.

McEnroe : Et même s’il le faisait, c’est tout ce qu’ils mériteraient. »