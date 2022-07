Comme beau­coup, Novak Djokovic a suivi avec atten­tion le duel bouillant entre Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas au cours duquel le Grec a dégou­pillé en balan­çant une balle en direc­tion du public. Heureusement pour lui, celle‐ci n’a pas direc­te­ment touché une personne.

Disqualifié de l’US Open 2020 à cause d’une action simi­laire, le triple tenant du titre a donné son avis sur la situation.

« Il y a des joueurs dont l’at­ti­tude vous provoque ou vous irrite. Et il y a des adver­saires qui ne vous font pas ressentir cela. C’est un sport indi­vi­duel, nous sommes tous diffé­rents, et c’est relatif ce qui est bon et ce qui ne l’est pas, car il y a diffé­rentes pers­pec­tives sur tout ce qui s’est passé dans leur match. Ce qui m’est arrivé à l’US Open a failli arriver à Tsitsipas. Il a eu de la chance parce qu’il n’a pas touché quel­qu’un direc­te­ment dans la foule, bien que la balle ait touché le mur et ait ensuite touché quel­qu’un dans la foule parce qu’il a frappé la balle très fort. J’ai connu cette situa­tion par le passé, et je sais à quel point cela peut être frus­trant sur le court. D’un autre côté, j’ai honte et je regrette toujours quand je fais une erreur comme ça et je m’ex­cuse auprès du monde entier parce que je sais que ce genre de compor­te­ment n’est pas appro­prié. J’espère que Tsitsipas lui‐même se rend compte que c’est une erreur et qu’il a eu beau­coup de chance, en risquant de blesser quel­qu’un et d’être disqua­lifié du match. »