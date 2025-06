Atteint de la maladie de Crohn depuis plusieurs années, une maladie inflam­ma­toire chro­nique de l’in­testin, Alexandre Muller est un magni­fique exemple de rési­lience et d’ab­né­ga­tion, prou­vant qu’on peut être un athlète de haut niveau malgré un problème de santé sérieux.

Alors qu’il sera opposé au joueur fran­çais au premier tour de Wimbledon, Novak Djokovic a été inter­rogé au sujet du mal dont souffre son futur adver­saire par nos confrères serbes de SportKlub. Pas au courant, Nole a tenu à lui rendre un très bel hommage.

« Je n’étais pas au courant de son état. C’est une maladie grave et un problème de santé sérieux. Je ne suis pas à sa place, mais je crois que ce n’est pas facile pour lui, même au quoti­dien, surtout lors­qu’il pratique un sport profes­sionnel de haut niveau. Nous avons le cas d’ Alexander Zverev, diabé­tique, qui se pique avec une aiguille pendant un match pour équi­li­brer sa glycémie, ce qui est vrai­ment inha­bi­tuel, mais aussi impres­sion­nant. D’un autre côté, avec tout le stress et tout ce que le tennis de haut niveau implique, comment ils ont pu surmonter de tels problèmes de santé et en être là où ils sont. Surtout Zverev, deuxième, troi­sième mondial, et Müller, qui obtient des résul­tats excep­tion­nels et joue son meilleur tennis depuis quelques années. Je lui souhaite le meilleur, pas dans un match contre moi, mais en privé, j’ai une sympa­thie absolue pour tout ce qu’il traverse. »