Interrogé sur l’ab­sence de proto­cole Covid à Wimbledon alors que plusieurs joueurs comme Berrettini, Cilic et Bautista se sont retirés du tournoi en effec­tuant des auto‐tests, Novak Djokovic, après avoir rappelé que « c’était très respon­sable de leur part », a fait part de son incré­du­lité sur la logique de la situation.

« Il y a quelques mois encore, on avait des règles telle­ment strictes. Et main­te­nant, si un joueur est positif, il peut théo­ri­que­ment décider lui‐même de jouer ou non. Cela n’a aucun sens pour moi, si peu de temps après tout ce qu’on a vécu. »