Novak Djokovic est à trois matchs d’un 20e titre en Grand Chelem. Trois petits matchs d’un 20–20–20 abso­lu­ment histo­rique dans l’his­toire du tennis et du sport en général. La pres­sion est énorme. Tout le monde connaît les ambi­tions du serbe. Il veut tout rafler. Mais après sa victoire contre Cristian Garin, le numéro 1 mondial a avoué vouloir s’éloi­gner au maximum de ce débat houleux.

« La vérité est que je ne m’au­to­rise pas à trop y penser. Je me sens privi­légié de faire partie de l’his­toire de ce sport. Je dois conti­nuer comme je l’ai toujours fait, avec mes routines et mes habi­tudes. Si je commen­çais à prêter atten­tion à toutes ces spécu­la­tions, tous les débats et discus­sions, cela me détour­ne­rait de mes vraies prio­rités : aller pas à pas, jour par jour, ça me met à l’aise. Ce n’est un secret pour personne que je veux essayer de gagner tous les tour­nois du Grand Chelem. Je suis allé cher­cher le numéro 1 histo­rique, j’ai réussi à atteindre ce cap. Ce sont tous des facteurs qui me motivent, mais ils ne sont pas présents dans mon quoti­dien. Participer à ce débat est un honneur, mais je dois conti­nuer à travailler pour faire atten­tion à ce qui compte vrai­ment. C’est, je pense, la meilleur façon de faire les choses », a confié Novak Djokovic en confé­rence de presse.