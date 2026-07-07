Le choc des quarts de finale à Wimbledon entre Novak Djokovic et Félix Auger‐Aliassime est en train de tenir toutes ses promesses.

Après un premier set hale­tant d’1h20 de jeu remporté par le Serbe 12 points à 10 au jeu décisif, le Canadien a remis les comp­teurs à zéro en s’im­po­sant 6 jeux à 3 dans la deuxième manche.

Mais au moment de retourner sur leur chaise, les deux hommes ont été informés que le toit allait être fermé pour le troi­sième set. Une déci­sion qui n’a pas plu au septuple vain­queur du tournoi, qui a dit deux mots au superviseur.

« L’autre jour, vous ne vouliez pas le fermer avant 20 h 30. Maintenant, vous voulez le fermer. Vous ne voulez pas attendre 20 h 30 ? Il est 19 h 40. On peut encore jouer un set entier en plein air. C’est un tournoi en plein air », a déclaré Novak avant une remarque du super­vi­seur au sujet du match de Jannik Sinner contre Mochisuki.

« Pour Jannik, je me fous de ce qui se passe dans ses matchs. Je parle de notre match en ce moment même. Tu te souviens du premier tour, tu n’as pas fermé le toit avant 20 h 20 environ. Maintenant, tu veux le fermer à 19 h 40. Où est la cohé­rence ? Tu es telle­ment fier de tes règles et tu n’en respectes aucune. Tu n’as aucune idée de ce qu’est la règle », a conclu un Novak Djokovic mani­fes­te­ment énervé.