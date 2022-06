De passage en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion du media day avant le début de Wimbledon ce lundi, Novak Djokovic a abordé plusieurs sujets comme celui de l’US Open où il n’est pas encore auto­risé à se rendre et l’épi­sode de l’Open d’Australie qu’il a mis du temps à digérer.

Egalement ques­tionné sur Rafael Nadal, ‚qu’il aime consi­dérer comme le plus grand rival de sa carrière, l’ac­tuel 3e joueur mondial lui a rendu un sacré hommage.

« Il a été opéré au cours du second semestre de l’année dernière, il est revenu de cette opéra­tion et a remporté le premier Grand Chelem de l’année. Et encore une fois, à Roland Garros, bien sûr, le tournoi où il a histo­ri­que­ment remporté le plus de titres. On ne peut que tirer un coup de chapeau à ce qu’il a accompli, à ce qu’il continue à faire sur un court de tennis. Grande comba­ti­vité. Un cham­pion incroyable. Tout ce qu’il essaie de faire pour créer un héri­tage encore plus réussi est quelque chose que l’on admire et que l’on respecte, même si je suis l’un de ses plus grands rivaux et que nous avons eu des matchs incroyables au cours de notre carrière. Je n’ai que du respect pour lui et pour ce qu’il a accompli. »