Depuis janvier, les rela­tions sont apai­sées entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios. La raison ? Ce dernier a pris publi­que­ment la défense du Serbe lors­qu’il se trou­vait dans la tour­mente en Australie, avant d’être expulsé du terri­toire. Les deux hommes s’étaient même rappro­chés en privé.

Kyrgios a parlé de bromance (amitié forte) en confé­rence de presse pour parler de ses nouveaux rapports avec Nole. Ce dernier n’a pas voulu aller aussi loin.

« Je ne sais pas si j’ap­pel­le­rais ça une bromance, mais nous avons une meilleure rela­tion qu’a­vant janvier de cette année. Quand c’était très diffi­cile pour moi en Australie, il était l’un des rares joueurs à venir me défendre publi­que­ment et à me soutenir. C’est quelque chose que j’ap­précie vrai­ment. Je le respecte beau­coup pour ça. Ce qui s’est passé en Australie appar­tient au passé. C’était il y a six mois. Le début de l’année a été assez mouve­menté sur le plan mental pour moi, mais main­te­nant je suis très heureux d’être de nouveau en finale de Grand Chelem, dans laquelle j’es­père donner le meilleur de moi‐même et gagner », a déclaré celui qui tentera d’aller cher­cher un 21e titre du Grand Chelem dimanche à 15h (heure française).

Ce rabi­bo­chage n’a d’ailleurs pas empêché Nole d’in­ter­peller Nick avec humour à l’en­traî­ne­ment.