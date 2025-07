Reconnu pour sa bien­veillance et sa géné­ro­sité avec les autres joueurs, Novak Djokovic a récem­ment glissé quelques conseils à la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. C’est ce qu’il a raconté en confé­rence de presse à Wimbledon.

« C’était la première fois que je m’en­traî­nais avec Aryna (…) Elle m’a posé quelques ques­tions. Je suis toujours très heureux de partager avec les autres, comme je l’ai fait avec beau­coup d’autres joueurs de tennis. Évidemment, ce dont nous parlons reste entre nous. J’espère que cela leur sera utile, même si ce n’est qu’un encou­ra­ge­ment, même si c’est quelque chose qu’ils ont déjà entendu, mais le fait de l’en­tendre de ma bouche leur donne peut‐être une autre dimen­sion et a un impact diffé­rent. Je suis honoré d’être dans une posi­tion où la numéro 1 mondiale vient vers moi, m’aborde, me pose des ques­tions et me demande des conseils. C’est un privi­lège. J’essaie toujours d’être disponible. »