Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic a révélé ce que lui avait dit le numéro 1 mondial lors de la tradi­tion­nelle poignée de main.

« Il s’est excusé de me voir diminué. Mais il n’a pas à s’ex­cuser, il est très bon aujourd’hui (vendredi) et depuis un an et demi, il est le meilleur joueur du monde. Il va avoir la chance de remporter son premier titre à Wimbledon. Je lui ai souhaité bonne chance. Ce sera sa première finale ici. Je suis sûr qu’il sera très motivé. Après la finale qu’ils ont jouée à Paris avec Carlos (Alcaraz), je pense que l’at­tente autour de cette nouvelle finale est énorme, incroyable. Ils sont défi­ni­ti­ve­ment plusieurs niveaux au‐dessus de tout le monde en ce moment. »