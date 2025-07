Der passage en confé­rence de presse après sa démons­tra­tion face à son compa­triote Miomir Kecmanovic au 3e tour de Wimbledon ce samedi, Novak Djokovic s’est longue­ment exprimé sur son adver­saire au prochain tour : Alex De Minaur.

Et le septuple vain­queur du tournoi ne s’at­tend pas à une partie de plaisir.

« Vous n’êtes jamais eupho­rique à l’idée de jouer Alex De Minaur sur gazon, c’est sûr, parce qu’il est telle­ment rapide et c’est un joueur complet, et il a aussi gagné en vitesse sur son service. Il frappe très bien ses coups, donc ce sera un défi diffi­cile, très diffi­cile, mais j’ai hâte d’y être. Je pense aussi que ce sera un excellent test pour voir où en est mon jeu face à un joueur de haut niveau comme Alex. Il est évident qu’il est un joueur diffé­rent aujourd’hui de ce qu’il était il y a deux ans, non pas qu’il n’était pas bon il y a deux ans. Ces 1é derniers mois, il a été très fort et constant et en forme aussi, très en forme, physi­que­ment, il est devenu plus fort. La vitesse n’a jamais été un problème pour lui, nous le savons, mais c’est juste un grand compé­ti­teur qui joue sans doute son meilleur tennis sur le gazon, parce que la balle rebondit bas, il reste bas, il joue assez plat et aime jouer vite, il aime absorber le rythme. C’est un grand joueur et je pense que ce sera un bon match. »