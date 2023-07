« Diverses raisons ont retardé le docu­men­taire, mais nous avons terminé le tour­nage il y a un mois. Il est en cours de montage, la première partie devrait sortir après l’US Open, en octobre ou novembre », annon­çait Novak Djokovic après son sacre à Wimbledon en 2022.

Un an plus tard, alors que les fans de tennis sont toujours dans l’at­tente, le Serbe a fait de nouvelles révé­la­tions au sujet de son docu­men­taire, dans des propos rapportés par Tennis Majors. Et on peut dire que les ambi­tions de l’homme aux 23 titres du Grand Chelem sont très élevées !

« J’étais convaincu que le docu­men­taire sorti­rait fin 2021 ou en 2022. Mais il continue d’être déplacé pour une raison simple : il se passe beau­coup de choses dans ma carrière, et nous essayons donc de trouver le meilleur plan possible pour le présenter. Qu’il s’agisse d’un film docu­men­taire ou d’une série, nous devons égale­ment décider qui sera notre parte­naire sur le projet. Maintenant, nous ajou­tons un peu plus de maté­riel avec le titre à Roland‐Garros. Je n’ai pas la date exacte, je suis un peu impa­tient de la voir aussi, j’ai­me­rais l’avoir le plus tôt possible. D’un autre côté, nous voulons faire le meilleur travail possible. J’ai regardé « The Last Dance » de Michael Jordan, dix épisodes de 50 minutes chacun… Nous tour­nons depuis des années, il y a beau­coup de maté­riel, alors peut‐être pourrons‐nous faire quelque chose de simi­laire. Lorsque j’aurai des infor­ma­tions plus précises sur la date de sortie, je vous le ferai savoir. »

Pour rappel, Nole devrait notam­ment y faire quelques révé­la­tions sur son sacre lors de l’Open d’Australie 2021, obtenu malgré une déchi­rure aux abdominaux.