Lors de sa confé­rence de presse, Novak a tenu un discours plutôt prag­ma­tique concer­nant l’avenir du tennis si certaines mesures n’étaient pas prises.

« Au niveau des clubs, le tennis est en danger. Si nous ne faisons rien, globa­le­ment ou collec­ti­ve­ment, contre le padel et le pick­le­ball aux États‐Unis, ils vont convertir tous les clubs de tennis en padel et pick­le­ball. Parce que c’est plus écono­mique. Sur un court de tennis, vous pouvez construire trois courts de padel. Faites le calcul simple. C’est tout simple­ment beau­coup plus effi­cace finan­ciè­re­ment pour le proprié­taire du club d’avoir ce type de courts. Dans l’ensemble, nous devons relever tous ces défis et problèmes. Parce qu’ils sont là depuis un moment. Je ne pense pas que nous ayons abordé ce problème de la bonne manière »