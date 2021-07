En confé­rence de presse, Novak n’a pu échapper à la théma­tique d’un possible 20ème titre en Grand Chelem. Le Serbe a conscience de tout cela mais aussi de la tâche qu’il doit accom­plir face à un Matteo Berrettini impres­sion­nant : « Remporter un 20ème titre ici, c’est quelque chose qui voudrait tout dire parce que c’est ce pour quoi je me bats, c’est certain. Avant de venir à Londres, j’ima­gi­nais bien sûr aller jusqu’au bout et tout faire pour me mettre en bonne posi­tion. Mais je garde à l’es­prit égale­ment que tout sera possible en finale, même s’il est évident que l’ex­pé­rience est de mon côté. Néanmoins, Berrettini a remporté beau­coup de matchs sur gazon cette saison, il est en grande forme et il sert très fort. Je suis sûr que ce sera un match très diffi­cile pour nous deux et je suis prêt pour une grande bataille »