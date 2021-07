À l’issue de sa belle victoire face à Denis Shapovalov, le numéro 1 mondial a répondu à quelques ques­tions sur le court comme c’est main­te­nant devenu une habi­tude sur cette édition 2021. Novak a d’abord rendu hommage à son adver­saire puis il a évoqué en poin­tillé la finale qui l’at­tend ce dimanche.

« Le score ne reflète pas vrai­ment la réalité de ce qu’il s’est passé sur le court. Denis a servi pour le match dans la première manche et il était au dessus dans la deuxième, c’est lui qui a eu le plus d’op­por­tu­nités. Il a fait un gros tournoi et je lui rends hommage. Je sais aussi qu’il faudra compter sur lui à l’avenir. Au sujet de ma 30e finale en Grand Chelem que je vais disputer, je dirais qu’une finale c’est toujours parti­cu­lier. Il ne faut pas y penser avant. Mon rêve continue ici à Wimbledon, il me reste donc plus qu’un match, je ne peux pas me défiler. »