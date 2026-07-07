À 39 ans, après avoir déjà tout gagné et démontré qu’il était le meilleur joueur de tous les temps, Novak Djokovic continue de repousser ses limites aussi loin que possible.

Bousculé par un Félix Auger‐Aliassime des grands jours, le Serbe n’a pas craqué et s’est offert une nouvelle victoire de pres­tige, après un duel dantesque de 5h15 de jeu achevé au super‐tie break et juste avant la fin du fameux couvre‐feu.

Alors que certains pensait que Novak avait demandé à son équipe de quitter le court après la perte du quatrième set, l’in­té­ressé a en fait révélé, en inter­view d’après match, qu’il avait demandé à ses deux enfants d’aller se coucher. Ce qu’ils ont évidem­ment refusé de faire compte tenu de la qualité du match proposé par leur papa.

Novak Djokovic after reaching his 8th conse­cu­tive Wimbledon semi­final :



« I was telling the kids to go to sleep after the 4th but they didn’t listen 😂



I’m glad they stayed because it was honestly one of the best matches I’ve been a part of on this court in my career. » 🥹 pic.twitter.com/NPFhiREh7A — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2026

« J’ai dit aux enfants d’aller se coucher après le 4e set, mais ils ne m’ont pas écouté. Je suis content qu’ils soient restés, car c’était fran­che­ment l’un des meilleurs matchs auxquels j’ai parti­cipé sur ce court au cours de ma carrière », a déclaré Djokovic qui retrou­vera un certain Jannik Sinner ce vendredi pour une place en finale.