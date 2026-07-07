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Djokovic, vain­queur d’Auger‐Aliassime en cinq sets et 5h15 de jeu : « J’ai dit à mes enfants d’aller se coucher après le 4e set, mais ils ne m’ont pas écouté. Je suis content qu’ils soient restés »

Par
Thomas S
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À 39 ans, après avoir déjà tout gagné et démontré qu’il était le meilleur joueur de tous les temps, Novak Djokovic continue de repousser ses limites aussi loin que possible.

Bousculé par un Félix Auger‐Aliassime des grands jours, le Serbe n’a pas craqué et s’est offert une nouvelle victoire de pres­tige, après un duel dantesque de 5h15 de jeu achevé au super‐tie break et juste avant la fin du fameux couvre‐feu. 

Alors que certains pensait que Novak avait demandé à son équipe de quitter le court après la perte du quatrième set, l’in­té­ressé a en fait révélé, en inter­view d’après match, qu’il avait demandé à ses deux enfants d’aller se coucher. Ce qu’ils ont évidem­ment refusé de faire compte tenu de la qualité du match proposé par leur papa. 

« J’ai dit aux enfants d’aller se coucher après le 4e set, mais ils ne m’ont pas écouté. Je suis content qu’ils soient restés, car c’était fran­che­ment l’un des meilleurs matchs auxquels j’ai parti­cipé sur ce court au cours de ma carrière », a déclaré Djokovic qui retrou­vera un certain Jannik Sinner ce vendredi pour une place en finale. 

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 00:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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