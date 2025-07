Alors qu’Alexander Zverev a exprimé un certain mal‐être suite à son élimi­na­tion dès le premier tour de Wimbledon, plusieurs joueurs et joueuses ont été inter­rogés à ce sujet.

Novak Djokovic, qui entre­tient une bonne rela­tion avec le joueur alle­mand, a tenu à lui apporter son soutien en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion au troi­sième tour.

« Sascha et moi avons une excel­lente rela­tion. Je l’ap­précie beau­coup en tant que personne. Nous parlons beau­coup de tennis et de diffé­rents sujets de la vie. Nous avons eu l’oc­ca­sion, après notre séance d’en­traî­ne­ment ici avant Wimbledon, de parler de choses tech­niques sur le court. Il m’a posé des ques­tions et j’ai échangé avec lui. Il sait qu’il peut toujours s’adresser à moi. Je comprends parfai­te­ment ce qu’il vit, car je suis passé par là à de nombreuses reprises, lorsque vous vous sentez vide ou moins heureux de jouer. Vous n’ob­tenez pas les résul­tats escomptés sur le terrain. Cela fait partie du processus. On ne peut pas toujours se sentir au mieux de sa forme. C’est l’un des joueurs qui a beau­coup joué cette année en termes de calen­drier. Peut‐être qu’il est tout simple­ment débordé par tant de tour­nois et tout le reste. Il a peut‐être besoin de faire une pause et de se ressourcer. C’est lui et sa famille qui savent le mieux ce qu’il en est. Je compatis avec lui. Je sais que la santé mentale est un sujet dont on n’a pas beau­coup parlé dans le monde du tennis aupa­ra­vant. Mais je pense qu’il mérite plus d’at­ten­tion. Je salue les joueurs qui ont le courage d’en parler. Je lui souhaite le meilleur. S’il a besoin de moi, je suis là. »