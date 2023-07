Lors du média day, Novak a insisté sur son mode de vie. Il a expliqué que cela n’était pas une contrainte mais bien un mode de vie.

« Il y a très peu de temps entre la finale de Roland‐Garros et le premier tour de Wimbledon. Vous ne pouvez pas vrai­ment, je suppose, vous laisser aller, manger ce que vous voulez, ne pas dormir, ne pas faire d’exer­cice, puis essayer de vous mettre en forme en l’es­pace de sept ou huit jours pour être en mesure de parti­ciper aux tour­nois du Grand Chelem. Cela ne marchera pas. Je ne m’au­to­rise jamais vrai­ment – non pas parce que je n’en ai pas le droit – à me laisser aller et à ne pas m’étirer, à ne pas faire les routines quoti­diennes, à ne pas faire quelque chose pour mon corps, à ne pas bien manger ou bien dormir. C’est juste parce que je ne veux pas. En fait, j’aime le mode de vie sain. Je me sens bien. J’ai plus d’énergie. Je me sens mieux avec moi‐même et avec les autres. Et puis, bien sûr, cela permet aussi de main­tenir un certain niveau de forme quand on ne joue pas avec la raquette sur le court, quand on ne s’en­traîne pas au tennis. Lorsque vous revenez sur le court de tennis, vous avez l’im­pres­sion de ne pas avoir perdu grand‐chose »