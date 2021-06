Le Britannique Jack Draper, 19 ans et 253e mondial, a eu le mérite d’in­quiéter (un petit peu) Novak Djokovic. Le jeune joueur, quart de fina­liste au Queen’s, a profité du démar­rage assez lent du numéro 1 mondial pour remporter le 1er set. En confé­rence de presse, Draper a exprimé tout son respect envers Djokovic. Et il a aussi livré les secrets de sa prépa­ra­tion avant ce moment si spécial.

« Novak est une inspi­ra­tion pour moi. C’est l’un des meilleurs de toute l’his­toire. Je n’ai que 19 ans et j’ai encore beau­coup à apprendre et à améliorer. Je peux le faire en m’ins­pi­rant de lui. Il est un parfait modèle pour tout jeune joueur. Je suis ravi d’avoir partagé un ce match avec lui. J’espère pouvoir rejouer contre lui dans quelques années. Gagner un set de Nole à mon premier Wimbledon est quelque chose que je n’ou­blierai jamais. Avant le match, je pensais juste à ne pas être submergé par Nole. Je ne voulais pas lui offrir trop de respect. Je voulais gagner et livrer ma meilleure perfor­mance, mais il m’a montré que j’avais encore beau­coup de travail. C’est vrai que la nuit dernière je n’ai pas pu bien dormir à cause du stress. C’est compré­hen­sible. Jouer sur le Court Central contre Djokovic n’est pas une chose facile à gérer. »