Au cours d’une inter­view que vous pourrez retrouver dans le prochain maga­zine de We Love Tennis, dont la sortie est prévue début décembre, Jack Draper raconte le moment où il a su qu’il affron­te­rait Novak Djokovic au 1er tour de Wimbledon 2021. Il avait remporté la première manche avant de s’in­cliner en quatre sets.

« Je me souviens que j’étais au télé­phone avec ma maman lorsque le tirage au sort est sorti. J’ai regardé le tableau et j’ai vu que mon nom était placé à côté de celui de Novak Djokovic. J’ai dit : ‘Maman, je dois y aller, je joue contre Djokovic’. Je ne répé­terai pas ce qui est sorti de sa bouche ensuite (rires). D’un côté, c’était le premier tour le plus diffi­cile possible, mais en même temps, ouvrir le tournoi de Wimbledon 2021, sur le court le plus célèbre du monde, contre l’un des plus grands joueurs du monde, c’est un souvenir que je n’ou­blierai jamais. Je pense que le fait que Wimbledon 2020 ait été annulé et que le tournoi de 2021 ait été l’un des premiers événe­ments spor­tifs qui a pu accueillir du public a rendu ce moment encore plus spécial, presque histo­rique », nous a raconté le Britannique, 42e mondial sur cette fin de saison.