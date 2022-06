Sur 8 bleus en lice, 4 seront face à une joueuse tête de série. Ce sera donc assez diffi­cile pour Kiki face à Kerber qui aime le jeu sur herbe, et cela devrait cogner fort lors du duel Ostapenko – Dodin. A noter le match de gala entre Tan et Serena Williams, logi­que­ment il sera programme sur le central. Pour Garcia c’est plus « easy », la trico­lore qui est en forme aura vrai­ment une carte à jouer sur cette édition 2022.

Cornet – Putintseva [27]

Paquet – Bara

Tan - S. Williams (WC)

Burel – Boulter (WC)

Garcia – Miyazaki (WC)

Mladenovic - Kerber [15]

Parry – Kanepi [31]

Dodin – Ostapenko [12]