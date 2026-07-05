Ex‐64e joueur mondial, Dustin Brown n’a jamais disputé de finale sur le circuit ATP mais il est surtout connu pour avoir gagné ses deux duels contre Rafael Nadal (à chaque fois sur gazon : à Halle en 2014 et à Wimbledon en 2015).

L’ancien joueur jamaïco‐allemand a récem­ment accordé une inter­view à L’Equipe dans laquelle il désigne les deux joueurs les plus forts qu’il ait affrontés.

« Novak Djokovic et Andy Murray. J’avais affronté Andy à Wimbledon en 2017, un moment où je jouais très bien et il m’avait mis la misère (6−3, 6–2, 6–2), il avait réponse à tout. Novak, lui, relance tous tes services, il est extrê­me­ment précis, il ne te donne pas de balle courte. Son passing est dingue, du fond il touche des zones profondes. C’était très frus­trant de jouer contre eux : j’avais beau ne pas faire d’er­reurs, être agressif, je perdais quand même les points. Au bout d’un moment, tu te demandes : comment vais‐je gagner le moindre échange ? »