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Dustin Brown, ancien bour­reau de Rafael Nadal : « Au bout d’un moment contre Novak Djokovic, tu te demandes : comment vais‐je gagner le moindre échange ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Ex‐64e joueur mondial, Dustin Brown n’a jamais disputé de finale sur le circuit ATP mais il est surtout connu pour avoir gagné ses deux duels contre Rafael Nadal (à chaque fois sur gazon : à Halle en 2014 et à Wimbledon en 2015).

L’ancien joueur jamaïco‐allemand a récem­ment accordé une inter­view à L’Equipe dans laquelle il désigne les deux joueurs les plus forts qu’il ait affrontés. 

« Novak Djokovic et Andy Murray. J’avais affronté Andy à Wimbledon en 2017, un moment où je jouais très bien et il m’avait mis la misère (6−3, 6–2, 6–2), il avait réponse à tout. Novak, lui, relance tous tes services, il est extrê­me­ment précis, il ne te donne pas de balle courte. Son passing est dingue, du fond il touche des zones profondes. C’était très frus­trant de jouer contre eux : j’avais beau ne pas faire d’er­reurs, être agressif, je perdais quand même les points. Au bout d’un moment, tu te demandes : comment vais‐je gagner le moindre échange ? »

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 13:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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