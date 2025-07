Touché au niveau du pectoral droit, Grigor Dimitrov a dû aban­donner et quitter le Centre Court en larmes, alors qu’il menait deux sets à zéro contre Jannik Sinner en huitièmes de finale de Wimbledon.

Le Bulgare a reçu un précieux soutien de la part de sa compagne, l’actrice Eiza Gonzalez, qui lui a adressé un touchant message via sa story Instagram.

Eiza González comforts boyfriend Grigor Dimitrov after Wimbledon heart­break :



“You’re a winner. We all saw it. And you’ll do it again.” pic.twitter.com/0l0gOMBqRu