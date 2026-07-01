Touchée à la hanche après son forfait en quarts de finale à Bad Homburg, Elina Svitolina a été battue dès le premier tour de Wimbledon par sa compatriote ukrainienne Daria Snigur (77e mondiale) : 7–5, 6–2, en 1h08 de jeu.
Dans des propos relayés par BTU après la rencontre, la 8e joueuse mondiale a reconnu ne pas être arrivée à Londres dans les meilleures conditions physiques. Malgré cette élimination prématurée, l’épouse de Gaël Monfils a préféré retenir le positif : elle va désormais pouvoir se reposer, retrouver sa famille et préparer la tournée américaine.
« Plusieurs raisons ont influencé ma performance. Je ne dirais pas que j’étais prête à 100 %, comme je l’aurais souhaité. Malheureusement, c’est comme ça. Comme je l’ai déjà dit, le gazon ne vous est pas très favorable. D’une certaine manière, c’est une surface très imprévisible. Quand vous affrontez une adversaire qui s’y sent très à l’aise et qui joue très bien, tout s’enchaîne tout simplement. Ça arrive. J’essaie de voir le bon côté des choses. Je vais enfin avoir un peu de temps pour me reposer. Après Roland‐Garros et toute cette intense série de tournois européens, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour récupérer. Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi, passer du temps avec ma fille et mon mari, travailler sur certaines choses et récupérer. Ce sera ma priorité. Et, bien sûr, être prête pour la longue série de tournois américains, afin d’essayer de terminer l’année en beauté. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 12:15