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Elina Svitolina‐Monfils, après sa défaite au premier tour : « Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi, passer du temps avec ma fille et mon mari »

Par
Baptiste Mulatier
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Touchée à la hanche après son forfait en quarts de finale à Bad Homburg, Elina Svitolina a été battue dès le premier tour de Wimbledon par sa compa­triote ukrai­nienne Daria Snigur (77e mondiale) : 7–5, 6–2, en 1h08 de jeu. 

Dans des propos relayés par BTU après la rencontre, la 8e joueuse mondiale a reconnu ne pas être arrivée à Londres dans les meilleures condi­tions physiques. Malgré cette élimi­na­tion préma­turée, l’épouse de Gaël Monfils a préféré retenir le positif : elle va désor­mais pouvoir se reposer, retrouver sa famille et préparer la tournée américaine.

« Plusieurs raisons ont influencé ma perfor­mance. Je ne dirais pas que j’étais prête à 100 %, comme je l’aurais souhaité. Malheureusement, c’est comme ça. Comme je l’ai déjà dit, le gazon ne vous est pas très favo­rable. D’une certaine manière, c’est une surface très impré­vi­sible. Quand vous affrontez une adver­saire qui s’y sent très à l’aise et qui joue très bien, tout s’enchaîne tout simple­ment. Ça arrive. J’essaie de voir le bon côté des choses. Je vais enfin avoir un peu de temps pour me reposer. Après Roland‐Garros et toute cette intense série de tour­nois euro­péens, je n’ai pas eu beau­coup de temps pour récu­pérer. Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi, passer du temps avec ma fille et mon mari, travailler sur certaines choses et récu­pérer. Ce sera ma prio­rité. Et, bien sûr, être prête pour la longue série de tour­nois améri­cains, afin d’essayer de terminer l’année en beauté. »

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 12:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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