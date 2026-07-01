Touchée à la hanche après son forfait en quarts de finale à Bad Homburg, Elina Svitolina a été battue dès le premier tour de Wimbledon par sa compa­triote ukrai­nienne Daria Snigur (77e mondiale) : 7–5, 6–2, en 1h08 de jeu.

Dans des propos relayés par BTU après la rencontre, la 8e joueuse mondiale a reconnu ne pas être arrivée à Londres dans les meilleures condi­tions physiques. Malgré cette élimi­na­tion préma­turée, l’épouse de Gaël Monfils a préféré retenir le positif : elle va désor­mais pouvoir se reposer, retrouver sa famille et préparer la tournée américaine.

« Plusieurs raisons ont influencé ma perfor­mance. Je ne dirais pas que j’étais prête à 100 %, comme je l’aurais souhaité. Malheureusement, c’est comme ça. Comme je l’ai déjà dit, le gazon ne vous est pas très favo­rable. D’une certaine manière, c’est une surface très impré­vi­sible. Quand vous affrontez une adver­saire qui s’y sent très à l’aise et qui joue très bien, tout s’enchaîne tout simple­ment. Ça arrive. J’essaie de voir le bon côté des choses. Je vais enfin avoir un peu de temps pour me reposer. Après Roland‐Garros et toute cette intense série de tour­nois euro­péens, je n’ai pas eu beau­coup de temps pour récu­pérer. Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi, passer du temps avec ma fille et mon mari, travailler sur certaines choses et récu­pérer. Ce sera ma prio­rité. Et, bien sûr, être prête pour la longue série de tour­nois améri­cains, afin d’essayer de terminer l’année en beauté. »