Avant son entrée en lice à Wimbledon, où elle reste sur un quart de finale en 2024 et une demi‐finale en 2023, Elina Svitolina a expliqué comment elle avait géré la tran­si­tion terre battue – gazon.

« J’ai pris cinq jours de repos. J’ai passé du temps avec ma fille, et cela m’a vrai­ment aidée à recharger mes batte­ries. J’avais disputé beau­coup de matchs pendant cette période, le calen­drier était très chargé. J’ai bien joué pendant la saison sur terre battue, mais cela m’a clai­re­ment épuisée. Ça m’a fait beau­coup de bien de décon­necter un peu, de me ressourcer complè­te­ment, puis de recom­mencer l’en­traî­ne­ment sur gazon avec une énergie nouvelle. Bien sûr, ce n’est jamais facile, mais j’ai parfois besoin de faire ces petites pauses. Elles sont essen­tielles à ma récu­pé­ra­tion, tant physique que mentale, qui est ma prio­rité absolue. Notre calen­drier est très chargé, avec des tour­nois chaque semaine, mais il est parfois plus judi­cieux de faire l’im­passe sur une épreuve. Cela permet de récu­pérer et d’aborder les tour­nois impor­tants en étant plus frais », a raconté l’épouse de Gaël Monfils dans des propos relayés par BTU.