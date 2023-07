En confé­rence de presse après sa belle victoire face à Elise Mertens (6−1, 1–6, 6–1) au 2e tour de Wimbledon, Elina Svitolina‐Monfils a tenté d’ex­pli­quer ses excel­lents résul­tats depuis quelques semaines, alors même qu’elle n’a fait son retour de gros­sesse qu’en avril dernier.

« Je m’at­ten­dais à bien jouer et, vous savez, quand on joue depuis tant d’an­nées au plus haut niveau, on veut revenir à ce niveau, on veut jouer les grands tour­nois, gagner ces grands matchs. On s’y attend donc même s’il est très diffi­cile de revenir à son meilleur niveau. J’essaie simple­ment de ne pas être trop dure avec moi‐même. Au début, je savais que je jouais de la bonne manière. Sur quelques points, je n’étais pas agres­sive, je ne prenais pas trop de risques. Et main­te­nant, tout est rentré dans l’ordre, et je sens que je suis dans une bonne forme en ce moment. Depuis Strasbourg, je frappe vrai­ment bien la balle et je me sens vrai­ment bien. Je ne peux pas comparer avec ce qui se passait avant la gros­sesse. Maintenant, c’est très diffé­rent. Mon état d’es­prit est très frais main­te­nant, je suis motivée comme jamais auparavant. »

L’Ukrainienne affron­tera Sofia Kenin pour une place en huitièmes de finale.