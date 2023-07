Si Elina Svitolina‐Monfils a repris sa vie sur le circuit depuis son retour de gros­sesse et a même enchaîné quelques résul­tats impres­sion­nants, elle continue évidem­ment de suivre avec atten­tion la situa­tion dans son pays, l’Ukraine.

« Quand je me réveille et à chaque fois que je ne suis pas sur le court, je regarde toujours les nouvelles, je regarde comment va ma famille, quelle est la situa­tion en Ukraine, je suis en perma­nence ce qui se passe et comment moi et ma fonda­tion, l’équipe qui m’en­toure, nous pouvons aider à ce moment précis certains enfants, ma famille, mes amis, n’im­porte qui d’autre. C’est donc à peu près la vie que je mène actuel­le­ment au quoti­dien », a confié Elina après sa victoire contre Venus Williams au premier tour de Wimbledon (6−4, 6–3).