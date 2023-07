Dans des propos rapportés par le Daily Mail à la veille du début de Wimbledon, Elina Svitolina s’est exprimé au sujet de l’at­mo­sphère sur le circuit féminin depuis le début de la guerre.

« Nous sommes plus éloi­gnés les uns des autres. C’est une évidence, a avoué l’Ukrainienne avant d’évo­quer ses actions dans son pays. Le tennis en Ukraine a été retardé de 10 ans. De nombreux clubs ont été détruits par des missiles et je ne peux pas imaginer quand cela reviendra à la normale. Sergiy Stakhovsky et moi sommes retournés pour faire une clinique pour enfants et beau­coup d’entre eux ont apprécié. C’était comme une étin­celle de magie pour eux de jouer avec nous parce que les choses étaient si intenses avec la guerre. Avec ma fonda­tion de tennis, j’ai essayé de leur donner une vie où ils peuvent conti­nuer à rêver et à s’entraîner. »

A noter que Svitolina fera son entrée en lice contre Venus Williams.