De passage en confé­rence de presse après sa magni­fique victoire face à la numéro une mondiale, Iga Swiatek, ce mardi en quarts de finale de Wimbledon, Elina Svitolina, a été plutôt affir­ma­tive lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé s’il était possible que Gaël Monfils, son mari et père de sa fille, Skaï, fasse le dépla­ce­ment pour assister à sa demi‐finale.

« Je ne voudrais pas changer grand‐chose. Je ne suis pas vrai­ment super­sti­tieuse, mais je ne veux pas me porter la poisse (sourire). Il est heureux à la maison. Il surveille la maison avec Skaï et avec mes parents aussi. Il a aussi ses habi­tudes avant mon match. Il est égale­ment en train de récu­pérer et de se préparer pour la tournée améri­caine. Ce n’est pas grave. Je le laisse rester à la maison pour l’instant. »