Si l’on savait qu’Elena Rybakina n’était pas au meilleur de sa forme en arrivant à Wimbledon, on avait pourtant du mal à imaginer la lauréate de l’édition 2022 s’incliner dès le troisième tour, comme en 2025, étant donné ses armes dévastatrices sur cette surface.
C’est pourtant bien ce qui lui est arrivé ce vendredi face à Elise Mertens, battue 7–6, 6–1, en 1h40 de jeu.
La joueuse belge, qui avait un peu de mal à y croire lors de l’interview d’après match sur le court, en a profité pour faire un peu d’humour. Extraits.
Elise Mertens had a great on court interview after beating Elena Rybakina at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 4, 2026
“If you had no tennis and no commitments, what would your perfect day be in London?”
Elise : “Well I’ll definitely have doubles tomorrow. No day off. But if I had a day off, I love animals. So… pic.twitter.com/MjG5dGiKpV
Interviewer : « Si tu n’avais ni tennis ni obligations, à quoi ressemblerait ta journée idéale à Londres ?
Elise Mertens : Eh bien, je vais certainement jouer en double demain (dimanche). Pas de jour de repos. Mais si j’avais un jour de repos, j’adore les animaux. Alors si quelqu’un avait un chien que je pourrais promener, ça me ferait aussi très plaisir. »
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 18:18