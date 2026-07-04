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Elise Mertens après son exploit face à Elena Rybakina : « Si quelqu’un avait un chien que je pour­rais promener, ça me ferait aussi très plaisir »

Par
Thomas S
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Si l’on savait qu’Elena Rybakina n’était pas au meilleur de sa forme en arri­vant à Wimbledon, on avait pour­tant du mal à imaginer la lauréate de l’édi­tion 2022 s’in­cliner dès le troi­sième tour, comme en 2025, étant donné ses armes dévas­ta­trices sur cette surface.

C’est pour­tant bien ce qui lui est arrivé ce vendredi face à Elise Mertens, battue 7–6, 6–1, en 1h40 de jeu.

La joueuse belge, qui avait un peu de mal à y croire lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, en a profité pour faire un peu d’hu­mour. Extraits.

Interviewer : « Si tu n’avais ni tennis ni obli­ga­tions, à quoi ressem­ble­rait ta journée idéale à Londres ?
Elise Mertens : Eh bien, je vais certai­ne­ment jouer en double demain (dimanche). Pas de jour de repos. Mais si j’avais un jour de repos, j’adore les animaux. Alors si quelqu’un avait un chien que je pour­rais promener, ça me ferait aussi très plaisir. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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