Si l’on savait qu’Elena Rybakina n’était pas au meilleur de sa forme en arri­vant à Wimbledon, on avait pour­tant du mal à imaginer la lauréate de l’édi­tion 2022 s’in­cliner dès le troi­sième tour, comme en 2025, étant donné ses armes dévas­ta­trices sur cette surface.

C’est pour­tant bien ce qui lui est arrivé ce vendredi face à Elise Mertens, battue 7–6, 6–1, en 1h40 de jeu.

La joueuse belge, qui avait un peu de mal à y croire lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, en a profité pour faire un peu d’hu­mour. Extraits.

Elise Mertens had a great on court inter­view after beating Elena Rybakina at Wimbledon



“If you had no tennis and no commit­ments, what would your perfect day be in London?”



Elise : “Well I’ll defi­ni­tely have doubles tomorrow. No day off. But if I had a day off, I love animals. So… pic.twitter.com/MjG5dGiKpV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 4, 2026

Interviewer : « Si tu n’avais ni tennis ni obli­ga­tions, à quoi ressem­ble­rait ta journée idéale à Londres ?

Elise Mertens : Eh bien, je vais certai­ne­ment jouer en double demain (dimanche). Pas de jour de repos. Mais si j’avais un jour de repos, j’adore les animaux. Alors si quelqu’un avait un chien que je pour­rais promener, ça me ferait aussi très plaisir. »