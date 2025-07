Alors que la grande majo­rité des obser­va­teurs et des médias se sont foca­lisés sur Carlos Alcaraz et Emma Raducanu suite à l’an­nonce des paires de double mixte pour la nouvelle formule de l’US Open, l’as­so­cia­tion entre le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, et l’Américaine, Emma Navarro, est presque passée inaperçue.

Interrogée à ce sujet sur le plateau de Tennis Channel, l’Américaine et 10e joueuse mondiale, a fait preuve de beau­coup d’humour.

Emma Navarro spills tea behind doubles part­ner­ship with Jannik Sinner 🍵 pic.twitter.com/BIeKoO0Icc — Tennis Channel (@TennisChannel) July 1, 2025

« Il m’a supplié de jouer avec lui. Il m’a dit : ‘J’ai entendu parler de tes volées et de tes apti­tudes en doubles, s’il te plaît, peux‐tu jouer avec moi ?’. Je lui ai dit : ‘Oui bien sûr, je vais jouer avec toi même si tu n’es pas le meilleur joueur mais je vais faire une excep­tion et trouver un meilleur parte­naire l’année prochaine’ (rires). Non, je rigole, ça va être cool et je suis très excitée. »